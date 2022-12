Filha de Juliano Cazarré foi transferida para hospital do Rio na última semana - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 17:01 | Atualizado 23/12/2022 17:13

Rio - Em conversa com os seguidores no Instagram, Juliano Cazarré revelou que está sem fazer sexo com a mulher, Letícia Cazarré, desde o nascimento de Maria Guilhermina, há seis meses. Isso porque o casal está vivendo uma rotina de revezamento com os cuidados da caçula que segue internada tratando uma cardiopatia rara.

Católico, o ator disse, ao ser questionado sobre o assunto, que não costuma fazer uso de métodos contraceptivos devido aos ideais religiosos.

"O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha, e nos dias férteis o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Letícia estamos seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital. Um em casa e um aqui. Logo, não deve vir mais um por agora", explicou ele.