Luana Piovani alfinetou Pedro Scooby nas redes - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 11:06

Rio - Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para criticar o ex-marido, Pedro Scooby. A atriz de 46 anos não gostou de um vídeo compartilhado pelo surfista no TikTok em que aparece dançando com o filho Bem, de 7 anos.

fotogaleria "Acabei de ver que o Pedro falou que fez uma dancinha no aplicativo do lado. Não entendendo nada dessas babaquices da juventude atual. Ele está falando do TikTok? Porque se ele fez com o Bem eu quero ver, né? Tudo que ele faz com os meus filhos eu quero ver. Aliás, é assim que eu vou matando minhas saudades, através dos stories dele", contou.

A atriz pediu que os seguidores enviassem o vídeo já que o ex-marido não respondia, o que aconteceu pouco tempo depois. "Vocês sabem o que é? Vocês viram? Porque o Pedro pra responder...O Pedro respondeu, mas daquele jeito dele: 'TikTok', monossilábico. Que amor, gente. Não dou conta dos meus filhos."

Luana Piovani ainda opinou sobre o sucesso do aplicativo. "Achei que TikTok era só dancinha. Essas coisas de ficar dublando também é TikTok? O pessoal gosta do negócio de dublar, engraçado. Negócio de geração mesmo. Eu estranho gostar de dublar, eu gosto de bolo de chocolate, beijo na boca molhado, um vinho tinto, massagem, agora, dublar? Mas ficou fofo", disse.