Celso Portiolli é batizado no rio Jordão, em Israel - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2022 22:29 | Atualizado 22/12/2022 23:06

Rio - Celso Portiolli está em Israel e aproveitou as férias na região que Jesus viveu para renovar sua fé no cristianismo. O apresentador, de 55 anos, se batizou no famoso rio Jordão, rememorando o batizado de Cristo, enquanto enfrenta o tratamento contra um câncer na bexiga.

"Depois de um ano de momento muito difícil na minha vida, pude viver algo extraordinário, o Batismo no Rio Jordão. O meu amigo e Pastor Junior me batizou nas mesmas águas que João Batista batizou Jesus. A emoção toma conta do coração e o Espírito Santo toca profundamente a alma. Obrigado por esse momento, meu Deus", escreveu ele.

O apresentador também aproveitou para conhecer outro ponto famoso na religião: o Muro das Lamentações. “Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja restabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade...", disse Portiolli.