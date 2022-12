Simaria acusa o ex-marido, Vicente Escrig, de furtar R$ 5 milhões de sua conta - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2022 19:54 | Atualizado 22/12/2022 20:10

Rio - Simaria está acusando o ex-marido, Vicente Escrig, de furtar de suas contas bancárias o equivalente a R$ 5 milhões, segundo informações do SBT News. A cantora esteve no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo para prestar queixa contra o espanhol.

De acordo com o site, a polícia abriu uma investigação de furto qualificado, e o inquérito já tramita na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do Deic em SP. A artista alega que Vicente teria desviado o valor das contas conjuntas do casal para uma conta pessoal.



Além disso, Simaria ainda afirma que o ex-marido a convenceu de aplicar o equivalente a 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões), em negócios ruins na Espanha. O inquérito corre em segredo de justiça.

Desde a separação, em julho deste ano, o casal trava diversas batalhas judiciais, inclusive pela guarda dos filhos. Eles são pais de Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 5. “Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, disse a cantora na época.

O DIA procurou a assessoria da cantora, mas ainda não obteve resposta.