Eliezer compra aparelho que permite ouvir batimentos de Lua - REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Eliezer compra aparelho que permite ouvir batimentos de LuaREPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Publicado 22/12/2022 19:02

Rio - Viih Tube e Eliezer compartilharam com seus seguidores, nesta quinta-feira (22), uma compra inusitada. O casal adquiriu um aparelho para ouvir escutar os batimentos de Lua, ainda na barriga. O ex-BBB fez um teste e gravou para o canal do YouTube da namorada, aprovando o apetrecho.

fotogaleria

Aos 32 anos, Eli explicou no vídeo que comprou o objeto para aumentar e estreitar sua relação com Lua desde antes do nascimento: "Só ela (Viih) que pode escutar, só ela que sente a Lua se mexendo. Então, para que eu participe também desse momento, compramos esse aparelho".

A ex-BBB contou, aos 23 anos, que a sua vontade era que o namorado compartilhasse ainda mais o momento da gestação com ela, já que é a primeira gravidez do casal: "Ao comprar o aparelho, minha intenção foi, principalmente, para o Eli. Porque querendo ou não, eu sinto que a mulher no processo da gestação vai melhorando cada vez mais a aproximação com o neném. Pelo chute, pelos movimentos, eu já sinto a Lua mexendo. Estou numa fase muito gostosa. Comigo e com a Lua, vai sempre melhorando a relação. O Eli conversa com a barriga, mas ele não consegue ir melhorando o processo. Só melhorando na mente, imaginando o processo, vendo a barriga crescer"

O casal também fez questão de incluir sua audiência e seus fãs no processo da gestação, e resolveram gravar o áudio dos batimentos cardíacos da bebê, mostrando ao final do vídeo. Nos comentários, internautas adoraram a novidade e desejaram boas energias para a família com mensagens como: "Momento mágico... aproveitem cada segundo da gravidez, porque passa rápido e depois é só alegria com a baby nos braços! Parabéns Eli e Viih! Beijos", "Impossível não amar essa família" e "Parabéns pela princesa, logo ela está com você".