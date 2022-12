Claudia Raia desabafa sobre data de aniversário - Reprodução/Instagram

Rio - Claudia Raia completa 56 anos nesta sexta-feira (23), e aproveitou a véspera da data especial para fazer um desabafo em suas redes sociais. Grávida de seu terceiro filho, a atriz se mostrou animada para o aniversário, embora as pessoas não lembrem de seu dia.

“Estou a menos de 24h pro meu aniversário. 56 anos, gravidinha. Olha que aniversário diferente, especial, muito bacana. Eu amo fazer aniversário, eu amo. Amo celebrar a vida, receber as pessoas que eu amo, amo receber carinho, parabéns, sempre fui assim”, contou ela.

A atriz ressaltou o dilema de fazer aniversário próximo ao Natal. “A pessoa que faz aniversário em 23 de dezembro, ela não é notada. Ninguém lembra disso, está todo mundo correndo, fazendo compra de natal, ninguém lembra. Então desde pequenininha foi assim”, desabafou Claudia Raia, que está à espera de Luca, seu primeiro filho do casamento com Jarbas Homem de Mello. Ela já é mãe de Sophia e Enzo, do relacionamento com Edson Celulari.