Publicado 22/12/2022 17:49 | Atualizado 22/12/2022 18:51

Rio - O cineasta Steven Spielberg, aos 76 anos, revelou à rádio "BBC" que um dos maiores sucessos de sua carreira é também um dos seus grandes arrependimentos. O filme "Tubarão", de 1975, protagonizado por Roy Scheider e Robert Shaw, causa desgosto em seu idealizador por ter instigado a caça esportiva ao animal, mesmo que involuntariamente, segundo ele.



"Eu realmente fico horrorizado com a dizimação da população de tubarões que aconteceu por causa do livro e do filme. Me arrependo muito disso. Este é um dos meus maiores medos: não ser comido por um tubarão, mas que os tubarões ainda estejam bravos comigo por causa do frenesi de caça esportiva que aconteceu após 1975", contou Spielberg.

O longa rendeu três Oscar em 1976, além de ter sido indicado a Melhor Filme. A história ainda continuou em três sequências que não obtiveram participação de Spielberg: "Tubarão 2" (1978), "Tubarão 3" (1983) e "Tubarão 4: A Vingança" (1987).

O filme também virou atração num dos parques mais procurados de Orlando, na Flórida, o Universal Studios, onde visitantes podem "reviver" o clima de terror do longa em um brinquedo.