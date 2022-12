MC Daniel e Mel Maia recriam cena de ’A Dama e o Vagabundo’ - Reprodução Internet

Publicado 22/12/2022 15:01 | Atualizado 22/12/2022 15:03

Rio - A atriz Mel Maia, de 18 anos, e seu namorado, MC Daniel, de 24, recriaram a cena do clássico infantil "A Dama e o Vagabundo" e postaram no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparecem dividindo um fio de macarrão. "Porradão no coração", escreveu o casal na legenda da imagem.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em novembro deste ano. Recentemente, o casal deu o que falar depois que o funkeiro desistiu de ir à Farofa da Gkay para ficar com a atriz, que estava trabalhando. No entanto, mais tarde veio à tona o fato de que ele foi a uma festa promovida por Neymar sozinho. Na ocasião, Mel Maia saiu em defesa do namorado e disse que ele foi conhecer o ídolo.