Rio - A atriz Deborah Secco abriu o jogo sobre os remédios para emagrecer que ingeriu durante grande parte de sua vida. A artista de 43 anos explicou que começou a buscar a perfeição após a morte de sua irmã mais velha, Ana Luisa, ainda na infância.

"Ela nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos 5 anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco, sendo a filha perfeita que não faria meus pais sofrerem. Aos poucos, isso foi me dilacerando", disse em entrevista à revista "JP".

"Tomei remédio para emagrecer dos 15 até um ano depois que minha filha [Maria Flor, de 7 anos] nasceu. Sou fruto de uma sociedade doente. Não me sinto curada, mas me policio para viver em harmonia com meu corpo", acrescentou.