Gabily sofreu uma queda durante show no RioReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2022 10:43

Rio - A cantora Gabily enfrentou um perrengue durante uma apresentação que aconteceu nesta madrugada. O palco do show estava de frente a uma piscina e a intérprete de "Chapadinha na Gaveta" acabou caindo na água durante a performance.

fotogaleria Em suas redes, a cantora de 27 anos compartilhou um vídeo com o momento da queda. "Meu pé escorregou para frente quando tropecei. Sei lá, no fim nem sei o que rolou. Ainda tentei segurar com a mão. Estou rindo, mas quase me afoguei", detalhou.

Gabily contou que a apresentação era em uma festa privada e que seguiu o show após o incidente. "Meu produtor ficou desesperado. Mas não tive muito o que fazer. Graças a Deus a festa era privada e o público super me animou. Curtiram, não me zoaram e a vida seguiu. Obrigada geral pela energia", completou.



Ela ainda tranquilizou os seguidores. "Esse foi o único dano que sofri, porque meu joelho bateu no azulejo da piscina e está roxo e ralado. Tirando isso, estou ótima".