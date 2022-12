Ludmilla fecha sala de cinema para assistir ao filme 'Avatar' com a família

Rio - A cantora Ludmilla, de 27 anos, aproveitou uma folguinha do trabalho para curtir um cineminha em família na noite desta quarta-feira. A artista fechou uma sala de cinema em um shopping da Zona Oeste do Rio para assistir ao longa "Avatar: O Caminho da Água".

Ludmilla chegou ao local de mãos dadas com a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, de 31. Recentemente, a cantora se declarou para Brunna nas redes sociais. "Hoje é o dia da minha pessoa preferida, do meu porto seguro, meu ponto de paz, minha musa inspiradora", disse a artista no aniversário da dançarina.

"Eu tenho a benção de dividir a vida com você, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci. Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai. Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: Você. Feliz Aniversário e feliz três anos de casadas, te amo pra sempre, bebê. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado!", completou.

