Filha de Juliano Cazarré foi transferida para hospital do Rio na última semana Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2022 13:24

Rio - Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, enfrentou uma nova cirurgia nesta quinta-feira (22). A bebê de seis meses nasceu com uma cardiopatia rara e após um procedimento bem-sucedido teve seu estado de saúde atualizado pelo ator.

"Deu tudo certo no procedimento, pessoal. Guilhermina já voltou para o quarto. "Graças a Deus. Graças aos médicos e enfermeiros. Obrigado pelas orações", comemorou. Juliano Cazarré ainda contou que a caçula passará por uma gastrostomia na próxima semana. "Sem previsão de alta ou de retirada da traqueostomia. Quando for para casa, a Guilhermina ainda deve ir com a 'traqueo'", atualizou.