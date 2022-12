Angélica treina na companhia de Grazi Massafera e Padre Fábio de Melo - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2022 22:51

Rio - Treino abençoado, literalmente. Angélica, que costuma se exercitar na companhia de amigas famosas, como Grazi Massafera, mostrou um convidado especial que se juntou ao grupo: Padre Fábio de Melo. Já em clima natalino, a apresentadora brincou com a relação do sacerdote com o feriado.

"Aula de Natal é uma aula muito especial, tem que ter uma santidade, não é? Daqui a pouco vamos começar a missa", disse ela nos stories. "Nosso encontro de saúde, amor, gargalhadas e parceria. Feliz Natal, amores! Que venha 23 cheio de luz e alegrias", completou ela na publicação no Instagram.