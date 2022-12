Filha de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, é transferida para hospital do Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 21:56

Rio - A filha de Juliano Cazarré, Maria Guilherme, foi transferida para um hospital no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, segundo a mulher do ator, Letícia Cazarré, anunciou nas redes sociais. A bebê de seis meses estava internada na UTI de uma unidade de saúde em São Paulo desde o nascimento, em junho deste ano, para tratar uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein.

"Amigos e familiares queridos! Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro!", declarou Letícia, em postagem no Instagram. A bióloga acompanhou a filha durante a temporada em São Paulo, enquanto Juliano ficou no Rio com os outros quatro filhos do casal, Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e de Maria Madalena, 2.

Em seguida, Letícia explicou que a família passará por "dias de adaptação à nova rotina" e ao novo hospital e agradeceu o carinho e apoio que eles têm recebido nos últimos meses. "Saibam que estamos muito unidos a vocês pelas orações, pelo carinho que recebemos todos os dias e sabemos que muito do que suportamos foi graças ao apoio de vocês", escreveu. "Daremos notícias assim que possível. Beijos nos corações de todos", finalizou.

Nesta sexta-feira, o ator de "Pantanal" celebrou a chegada da esposa e da filha ao Rio perto das festas de fim de ano: "A gente está muito feliz porque finalmente deu para ela vir para o Rio e agora vamos ficar nos revezando na UTI e torcendo para que o mais breve possível ela possa ir para casa. Ainda não decidimos o que vamos fazer de Natal, mas estamos muito focados em ganhar esse presente que foi a vinda da Guilhermina. Vai ser um Natal especial com certeza", declarou Juliano, em entrevista ao 'Gshow'.

