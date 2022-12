Giovanna Lancellotti em Dubai - Reprodução Internet

Giovanna Lancellotti em DubaiReprodução Internet

Publicado 16/12/2022 19:43

Rio - Giovanna Lancellotti publicou, nesta sexta-feira (16), uma série de fotos feitas no deserto de Dubai. A atriz, que está em viagem com seu namorado, o empresário Gabriel David, brincou com o filme "Priscilla, a Rainha do Deserto", na legenda de seu post. Os dois voaram até o Oriente Médio para aproveitar a Copa do Mundo no Catar, e visitar outros países da região.

fotogaleria

Enquanto posava com um lenço na cabeça e uma bolsa de luxo, a artista escreveu: "Priscilla, pode chorar! Que dia incrível hoje !!!!". Nos comentários, amigos e outras celebridades se juntaram a fãs e seguidores para elogiar a atriz e a paisagem. O namorado, Gabriel David, reagiu: "Uiii!", Juliana Paes comentou: "Wow lindo!", Camila Queiroz disse: "Que lindo!", o ator Maicon Rodrigues escreveu: "Hahahahahaha era uma vez a Priscila", e Maisa elogiou: "Tão linda!"