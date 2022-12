Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 18:03 | Atualizado 16/12/2022 18:07

Rio - Anitta usou os Stories do Instagram, nesta sexta-feira, para revelar o trio vencedor da gincana organizada pela cantora para promover seu EP mais recente, intitulado "À Procura da Anitta Perfeita". Mel Maia, Mirella Santos e Beca Barreto levaram a melhor na competição e conquistaram o prêmio de R$ 500 mil após a música "Macetar" se tornar a mais reproduzida do projeto nas plataformas digitais.

fotogaleria

A cantora lançou a brincadeira no início de dezembro, quando convidou 18 famosos para ajudar na divulgação das 6 canções que integram o álbum surpresa da Poderosa. Viih Tube, Gkay, Vanessa Lopes, Lucas Rangel e Tirullipa são alguns dos influenciadores que se juntaram à corrida para aumentar o alcance da faixas, que incluem parcerias com Pocah, Lexa, Wesley Safadão e a dupla Maiara e Maraisa.



Logo após a gincana começar, Mel Maia se irritou com outros competidores e acusou a concorrência de tentar boicotar sua equipe. A artista não segurou a língua ao afirmar que os rivais derrubaram seu vídeo dançando "Macetar" com um mutirão de denúncias. "Eu sei que é um desafio de competição que vale tudo, mas perder tempo indo lá no meu vídeo pra denunciar pra ele cair? Deus tá vendo isso aí, hein", disse. "Quem rouba perde", alertou Mel, em outra postagem.