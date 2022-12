Bless e Fabiula Nascimento - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 16:42

Rio - Fabiula Nascimento usou o Instagram para comemorar o aniversário de Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O filho do meio dos atores completou 8 anos nesta sexta-feira (16).

Feliz aniversário, feliz vida, feliz festa! Viva Bless", escreveu na legenda. "Meu herói, meu pedaço, meu pãozinho na chapa, meu apertador de bochechas é o amor de muita gente.Feliz aniversário, feliz vida, feliz festa! Viva Bless", escreveu na legenda.

Roque e Raul, filhos da atriz com Emilio Dantas, são afilhados de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Fabiula e o marido chegaram a celebrar o nono mês de vida dos herdeiros no rancho dos amigos, localizado em Paraíba do Sul, no Centro-Sul do Rio de Janeiro.