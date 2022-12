Anderson Leonardo está curado do câncer - Reprodução/Instagram

Anderson Leonardo está curado do câncerReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 18:37

Rio - Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, descobriu nesta sexta-feira a cura do câncer que enfrentava. O anúncio foi realizado por uma comissária de bordo durante um voo e compartilhado no perfil oficial do grupo.

fotogaleria "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!'", afirmou, em referência a uma canção do grupo. "Deus é fiel em tudo que faz, alô Anderson, SAÚDE, SAÚDE, SAÚDE E VIDA LONGA!", escreveu a equipe do artista.