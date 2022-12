Erasmo Carlos - Reprodução Internet

Erasmo CarlosReprodução Internet

Publicado 22/12/2022 14:33

Rio - Viúva há um mês, Fernanda Esteves desabafou em seu Instagram, nesta quinta-feira (22), sobre a morte de seu companheiro Erasmo Carlos. A pedagoga de 32 anos publicou uma foto do amado para acompanhar o texto emocionado e comoveu seus seguidores.

Na legenda, escreveu: "Vido, hoje tem um mês da sua morte. Tem um mês que eu voltei para casa sem você. Tem um mês que ainda nutro inconscientemente a impressão burra de que você ainda vai chegar. Ainda estou em queda livre, não atingi o fundo do poço até agora. Não parei de procurar por você, nem de te esperar, nem de me preocupar com você. Vai chegar o Natal e eu já prometi não odiar o Natal, vai chegar o ano novo, nosso aniversário de casamento e o meu aniversário… não vou receber flores, não vou receber um cartão, um bilhete, um presente… mas não vou odiar as datas. Eu não vou te escrever, não vou comprar seu presente, ainda tem presente aqui que você não abriu, mas não vou odiar as datas. Queria conversar mais com você, não só falar, queria conversar sobre o que está acontecendo. Queria ouvir a sua opinião, suas orientações. Tudo bem se não pudesse falar, você dizia muito com o olhar, queria só te ver. O toque é o último que morre. Primeiro vem o silêncio, não sentia mais seu cheiro, depois o susto, a possibilidade da morte, a dúvida, a expectativa, de repente você não estava mais ali, mas eu podia te tocar… e eu vim para casa sem você, não podia te ouvir, você não respirava mais, não falava mais, mas eu ainda poderia te tocar. Pedi licença para que eu fosse a última a te tocar, e foi ali, mais de 24 horas após a sua morte que o toque morreu. Parece que até morrer o toque eu tive esperança. Você estava ali, eu esperava um milagre. A morte é sarcástica. Ela ri da gente. Ela ri antes, durante e depois. A vida nem sempre segue, mas a morte continua. Depois que assistimos “Os mortos não morrem” eu fiquei viciada nessa música, meu amor. O filme nem era dos melhores, mas passei semanas ouvindo essa música repetidas vezes. Você se lembra? Eu vou te amar sempre! Não esquece."

Nos comentários, Fernanda recebeu mensagens de apoio de fãs e internautas, que mandaram recados como: "O amor de vocês é eterno!", "A vida tem fim, a morte não", "Sem palavras!!! É lindo ver o quanto o amou e ama!!!Pois se diz, os que amamos não morrem apenas partem antes de nós!!!...Deus conforte seu coração", e "Que amor lindo de vocês Fernanda! O mais lindo que existiu e que existirá eternamente! Vocês estão conectados para sempre!"

Não é o primeiro texto que Fernanda escreve para Erasmo. Na última terça-feira (20), um conjunto de cadeiras recebidas para o escritório do amado foi o motivo de um desabafo em uma carta aberta para ele: "Olha Vi, chegaram as cadeiras do seu escritório… ganhamos também um presente para o apartamento. Digo ganhamos porque a Dani estava guardando para nos entregar desde que nos mudamos. Ela estava esperando o apartamento ficar pronto. Você sabe o peso que receber essas drogas de cadeiras tem para mim, não é? Você sabe que eu coloquei elas pra dentro sozinha e que não tinha você ansioso com a tesoura na mão para abrir, não é? Curioso, hoje foi um dia atípico, hoje a minha ferida aberta era a questão com a nossa casa. Foram as cadeiras, o presente, a mulher lá que eu encontrei na rua e correu de mim, as providências que tenho que tomar, a maçaneta que quase não abriu quando fui sair do quarto… e o tempo todo eu queria recorrer a você. Você sabe que todos os dias dói tudo segundo a segundo? Preciso de você."

Erasmo morreu no último dia 22 de novembro, aos 81 anos, após ficar internado por nove dias em um hospital no Rio de Janeiro, com um quadro de edema.