Rio - A causa da morte do apresentador Jô Soares foi revelada nesta quinta-feira, cerca de quatro meses após a morte do artista de 84 anos. De acordo com o "Notícias da TV", Jô Soares morreu em agosto deste ano devido a uma "insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial".

Ainda segundo o site, Jô Soares precisou "enfrentar complicações com a obesidade, que comprometeram parte de seu sistema interno. Os rins do apresentador perderam a capacidade de cumprir suas funções básicas e o coração não conseguia bombear sangue para o resto corpo. Ele ainda teve um estreitamento da abertura da válvula aórtica, causando um bloqueio no fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta".

Falecimento

Jô Soares morreu no dia 5 de agosto, em São Paulo . O apresentador estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, onde tratava uma pneumonia. Flávia Pedra, ex-mulher do humorista, foi responsável por comunicar o falecimento nas redes. Na época, ela afirmou que preservaria a causa do óbito.

"Tendo sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho. Quis caixão fechado e cremação."