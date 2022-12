Gabriel e Simone Medina - Reprodução Internet

Publicado 22/12/2022 15:51 | Atualizado 22/12/2022 15:57

Rio - Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina surpreendeu seus seguidores, nesta quinta-feira (22), ao postar uma homenagem para o filho pelo seu aniversário, em seu Instagram. O atleta havia rompido ligações com a mãe após uma briga familiar que envolveu sua ex-esposa, Yasmin Brunet, e os dois só foram vistos se abraçando uma vez desde então.

Simone publicou um vídeo mostrando momentos especiais para o surfista e legendou: "Filho hoje você completa 29 anos, desejamos a você muito amor, paz, saúde e alegrias. Que Jesus possa se revelar de uma maneira especial para que todos os propósitos Dele se manifestem na sua vida!!!!!!! Que esta nova estação seja repleta de boas escolhas que te façam feliz, completo e verdadeiramente um ser humano que faça a diferença nesse mundo muito louco. Deus te abençoe em tudo sempre!!!!!! @gabrielmedina te amamos!!!!! Saudades"

Nos comentários, fãs do surfista e seguidores de Simone marcaram presença desejando boas energias para o medalhista com mensagens como: "Que video lindo! Parabéns @gabrielmedina menino especial! Seja muito muito feliz!", "Parabéns @gabrielmedina!! Que Deus te ilumine e te abençoe em seus projetos e sonhos! Felicidades campeão!", "Amor de mãe é único. Parabéns pra ele e pra você por ser essa mãe muito especial" e "Quando um filho faz aniversário, fazemos junto, pois relembramos aquele momento especial do parto, de uma vida inteira amando e cuidando!! Parabéns Gabriel e Si"