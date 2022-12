Taís Araujo muda visual e aposta em tranças - Reprodução/Instagram

Taís Araujo muda visual e aposta em tranças

Publicado 22/12/2022 16:00

Rio - Como é comum observar entre atores de novelas, assim que se encerram as gravações, o primeiro passo é mudar o visual, se desvencilhando do personagem, e com Taís Araujo não foi diferente. A atriz, de 44 anos, está oficialmente de férias, após encerrar os trabalhos como a protagonista de "Cara e Coragem".

Para celebrar a nova fase, ela publicou no Instagram, nesta quinta-feira (22), uma série de fotos usando tranças. "Atenção aos sinais: quando eu coloco trança, muitos colares e muitas pulseiras é sinal de que eu entrei de férias", escreveu na legenda da publicação, exibindo a combinação de acessórios coloridos de miçangas.