Yasmin Brunet sensualiza de lingerie nas redes sociais no dia do aniversário de seu ex, Gabriel Medina - Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 08:50

Rio - A modelo Yasmin Brunet, de 34 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, algumas fotos em que aparece sensualizando de lingerie. As imagens foram feitas para a campanha publicitária de sua própria marca de moda íntima.

A postagem foi feita no dia do aniversário de seu ex-marido, o surfista Gabriel Medina, que completou 29 anos. O atleta, no entanto, comemorou a data antecipadamente , na terça, ao lado de amigos como Neymar, Éder Militão e Pedro Scooby.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina começaram a namorar em janeiro de 2020, durante a pandemia da covid-19. Eles se casaram no Havaí, mas depois de um relacionamento conturbado, com direito a muitas brigas entre Yasmin e a mãe do surfista, o casamento chegou ao fim em janeiro deste ano.