Luciano Huck e Angélica reúnem famosos em festa de fim de ano

Rio - O apresentador Luciano Huck reuniu um verdadeiro time de famosos em uma festa de final de ano no Faro Beach Club, que fica no + rooftop, no Rio, na noite desta quinta-feira.

A apresentadora Angélica, mulher de Huck, e o filho mais velho do casal, Joaquim, prestigiaram o evento.

Famosos como Rafa Kalimann e José Loreto, o ex-BBB Gil do Vigor, Lumdilla, dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, Lívia Andrade, Dany Bananinha, Carlinhos de Jesus, entre outros, curtiram a festa.

