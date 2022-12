Sophie Charlotte presenteia Thayla Aila e Fiorella Mattheis com roupas para seus futuros filhos, Tereza e Robertinho - Reprodução Internet

Sophie Charlotte presenteia Thayla Aila e Fiorella Mattheis com roupas para seus futuros filhos, Tereza e RobertinhoReprodução Internet

Publicado 23/12/2022 18:09

Rio - Fiorella Mattheis compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (23), o sexo do seu primeiro filho. A atriz mostrou o presente que ganhou da amiga Sophie Charlotte, um macaquinho azul para o seu filho "Robertinho". Thaila Ayla também celebrava o macaquinho rosa que recebeu para vestir a filha Tereza.

fotogaleria

No vídeo, Fiorella mostrava as duas roupinhas simulando as crianças de mãos dadas, e afirmou: "A gente está aqui pirando com o presente da tia Sophie. Daqui a pouco vão estar Tereza e Robertinho de mãozinhas dadas com essas roupinhas. Eu não tenho condições"

Casada com o empresário Roberto Marinho Neto, de 39 anos, desde 2021, Robertinho é o primeiro filho do casal. Recentemente, a artista, de 34 anos, abriu o coração em um podcast sobre as cinco tentativas de engravidar antes da gestação atual.