Publicado 23/12/2022 17:17 | Atualizado 23/12/2022 17:19

Rio - Claudia Raia usou seu Instagram, nesta sexta-feira (23), para comemorar o aniversário de 56 anos. A atriz compartilhou um vídeo emocionante sobre a sua nova fase de vida e escreveu na legenda: "Hoje é dia de celebrar, meus 5.6 chegaram. Que seja intenso, leve, interessante, amoroso com alegria, saúde e muita fé! Eu ouvi um amém?! Kkkkkk"

No vídeo, narrado por ela mesma, a apresentadora comemorou a gestação e agradeceu pelo momento especial que está: "56 anos de uma maneira muito especial. 56 anos esperando um filho, amado, um filho desejado, Estamos fazendo planos há pelo menos dez anos, isso tudo é muito especial, muito abençoado. Sempre fui uma capricorniana que adora celebrações, adoro festa, adoro alegria, adoro receber amor, dar amor, adoro cuidar dos meus amigos, cuidar dos meus, e receber esse tanto de carinho. Dia 23 de dezembro, que é um dia que, praticamente ninguém olha na sua cara, porque antecede o Natal, mas eu amo comemorar a vida, eu amo fazer aniversário e este aniversário, sem dúvida nenhuma, é um dos mais especiais que eu já passei!"

Nos comentários a artista recebeu o carinho de amigos, famosos e fãs que passaram para parabenizá-la. O ator Mateus Ribeiro escreveu: "Te amo. Aproveita seu dia!!", Thales Bretas disse: "Parabéns amada! Você é um estouro!!! Beijao", a assessora Ju Mattoni Dern comentou: "Meu amor, que seja lindo, doce e maravilhoso como você. Uma das pessoas mais generosas e amigas que existem nesse mundo. Te amamos muito!", Flavia Alessandra escreveu: "Amém Deusa !!!", Ricardo Tozzi disse: "Jacú, você é a nossa inspiração. Um novo ano lindo como você merece!", e entre muitos outros, Elba Ramalho parabenizou: "Parabéns, maravilhosa!"

Grávida do seu terceiro filho, Claudia já é mãe de Enzo e Sophia. Lucca é fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, 53 anos, e foi anunciado em setembro deste ano.