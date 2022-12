Tatá Werneck faz homenagem à sua avó - Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 15:54

Rio - Tatá Werneck compartilhou, nesta sexta-feira (23), em seu Instagram uma homenagem à sua avó. Prestes a passar o primeiro Natal sem a companhia da matriarca, a humorista desabafou sobre a saudade que sente ao ver a família reunida quase um ano após a perda da avó.

fotogaleria

A postagem em carrossel conta com fotos das duas ao longo do tempo, e na legenda escreveu: "Primeiro natal sem você, minha denguinho. Não fui na sua casa desde então. Gosto de pensar que você está lá. Gosto de ocupar meu tempo, trabalhar muito, ficar com minha deusa e pensar que quando quiser, te ligarei, irei pra sua casa e vou deitar no colo mais gostoso e cheiroso do mundo. No ano novo você partiu. Renasceu em algum lugar. Comendo coxinha. Enfeitando a casa. Sua data preferida sempre foi o natal. Família reunida e você rindo da gente. O amor que eu sinto por você...te amaria se você fosse uma simples maçaneta. Uma árvore. Uma folha. Te amaria se fosse um pedaço de azulejo. Mas Deus é tão bom que te fez minha avó. Aí não precisei ficar declarando amor a objetos. Meu amor por você, desde que nasci, me faz acreditar que você estará conosco nesse natal. Apareça por lá. Se uma borboleta vier saberei que é você. Mas se um guardanapo cair também. Vem que vai ter farofa."

Nos comentários, muitos amigos, artistas e fãs passaram para mandar suas lembranças. O marido Rafa Vitti escreveu um simples: "Te amo", Sabrina Sato comentou: "Ai Tatá que lindo. Te amo", a atriz Marisa Orth disse: "Que lindo Tatá. Texto lindo. Amor de vó também. Puro e forte", Matheus Carrilho relembrou: "Lembro de quando você ligava pra ela no trolalá" e a jornalista Leilane elogiou: "Linda declaração de amor! Toda avó quer ser amada assim".