Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 12:33

Rio - Claudia Raia completou 56 anos nesta sexta-feira e recebeu uma homenagem do marido, Jarbas Homem de Mello. O ator e bailarino compartilhou um vídeo com momentos especiais do casal, que aguarda a chegada do primeiro filho, Luca.

fotogaleria "Eu te amo, muito mais do que poderia sonhar. Te desejo toda sorte e todo amor desse mundo, muita saúde e muitas risadas. Muito obrigado por ser meu norte e caminhar de mãos dadas comigo! Feliz aniversário, meu amor!", escreveu.

Claudia Raia deixou um comentário nas redes agradecendo a homenagem. "Ai meu deuso, Assim, eu não aguento. Amor das minhas vidas, meu caminhar sempre será ao seu lado! Você é o meu grande amor!"