Luciele Camargo ironiza boatos de que teria quebrado carro avaliado em R$ 500 milReprodução Internet

Publicado 23/12/2022 09:58

Rio - Depois de muita especulação nas redes sociais, Luciele Camargo, mulher do ex-jogador Denilson, resolveu se manifestar sobre os rumores de que ela teria quebrado um carro avaliado em R$ 500 mil depois de descobrir que o marido teria uma amante. A confusão toda começou quando o colunista Leo Dias, do "Metropoles", deu uma nota cifrada sobre a mulher de um apresentador da Band que teria agido de tal forma. Por conta de alguns detalhes da notícia, internautas começaram a especular que se tratava de Luciele Camargo e Denilson.

Com a repercussão ganhando força, a irmã de Zezé Di Camargo decidiu se manifestar e ironizou os boatos nas redes sociais. Ela postou um vídeo em que aparece quebrando um carrinho de brinquedo e usando uma arma de fogo falsa. A identidade da suposta amante do ex-jogador de futebol não foi divulgada pelo colunista, mas alguns sites publicaram que a mulher prestou queixa contra Luciele depois de ter o seu megahair arrancado por ela em uma briga.

Luciele, então, ironizou o assunto mais uma vez e mostrou um tufo de cabelo nas redes sociais. "Para deixar tudo muito claro e colocar os pontos nos is. Corre para o lado e veja os vídeos que comprovam. Até o presente que ganhei", brincou a irmã de Zezé Di Camargo, que postou uma foto ao lado de um carro 0 km para completar as suas "provas".

Luciele também usou as redes sociais para negar que a apresentadora Renata Fan seja a suposta amante mencionada na notícia. "Sei que em nenhum momento ele citou a mim ou ao @denilsonshow ou a @renatafan, mas sempre dão a entender que somos nós e nos comentários também. Incrível ainda é que os piores comentários sempre são de outras mulheres, as mulheres não são unidas, essa é a verdade. Pois bem, tenho um relacionamento sólido, de respeito mútuo e muito amor. A relação do Denilson com a Renata e tantas outras mulheres no ciclo de trabalho também se baseia no respeito, não preciso que ninguém pense ou acredite, mas sim que eu saiba e elas também. Só vim a público tirar sarro da situação porque já estava ficando chato. E vocês acreditando ou não na minha verdade, não vai mudar em nada na minha vida. Ponto final. Seguimos na união e bênçãos de Deus nas nossas vidas", disse.

A ex-panicat Babi Muniz também foi apontada como a possível amante depois de postar nos Stories que estava fazendo manutenção no megahair. Ela se irritou com os comentários e desabafou nas redes sociais. "Desde ontem tem um pessoal da imprensa me ligando para perguntar se sou eu uma menina que apanhou, que brigou com a esposa de um cara, de um comentarista aí, e que a menina tinha perdido o megahair, os cabelos. Minha gente, uma: eu não tenho nem macho para brigar por alguma coisa, e outra, quem me acompanha viu que eu estava no hospital com o neném", disse Babi, referindo-se a seu filho, Pedro, de 3 anos e 11 meses, que sofreu um acidente e precisou ficar internado.

Luciele Camargo e Denilson são pais de Maria Eduarda e Davi. Eles estão juntos há cerca de 15 anos.