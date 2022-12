Larissa Manoela mostra fotos de sua viagem para Fernando de Noronha com o namorado, André Luiz Frambach - Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 14:41 | Atualizado 23/12/2022 14:43

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram mais algumas fotos da viagem que fez para Fernando de Noronha com o namorado, André Luiz Frambach. "Será que eu fui feliz nos dias em Noronha? Que paz", escreveu Larissa na legenda das imagens.

As fotos mostram vários momentos da atriz no balneário, inclusive a aliança que ela ganhou do namorado. Durante o passeio, André Luiz pediu Larissa Manoela em casamento. "Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para a vida toda", escreveu a atriz na ocasião.