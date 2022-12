Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciam noivado - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2022 20:23

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach usaram as redes sociais, na noite deste domingo, para anunciar que estão noivos. No Instagram, a atriz compartilhou registros do momento do pedido de casamento, que foi feito pelo ator durante uma viagem romântica a Fernando de Noronha, em Pernambuco.

"Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda", escreveu Larissa na legenda das imagens.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs aproveitaram para parabenizar o casal. "Meu Deus, estava sentindo! Deus abençoe, amiga! Estou chocada! Amo muito vocês", disse Maisa Silva. "Ah! Que Deus abençoe muito o casal!", desejou a atriz Camila Queiroz. "Felicidade, saúde e amor para vocês", comentou a também atriz Guilhermina Libanio. "Não acredito! Que tudo! Felicidades", escreveu Mel Maia.

"Todo amor do mundo para vocês!", "Ai, que lindos! Parabéns, Deus abençoe!", "Gente, eu estava tão feliz com o namoro deles e agora ainda mais com eles noivos! Estou hiper, mega feliz!", "Felicidades! Amo vocês", foram algumas das mensagens dos fãs.