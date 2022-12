Luciana Gimenez causa burburinho nas redes sociais ao publicar fotos sensuais - Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez causa burburinho nas redes sociais ao publicar fotos sensuaisReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2022 19:38

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, causou alvoroço nas redes sociais, no sábado, ao compartilhar algumas fotos sensuais. No Instagram, a apresentadora exibiu cliques em que aparece parcialmente nua, utilizando apenas uma meia-calça preta, com transparência, e um salto alto.

fotogaleria

"Tem dias que a única coisa que a gente quer é um salto poderoso", legendou ela, que calçava um Louboutin preto em uma das imagens.

Nos comentários do post, seguidores não pouparam elogios. "Poderosa! Autêntica! Sem medo de ser feliz", pontuou uma internauta. "Maravilhosa!", opinou outra. "Perfeição", disse uma fã. "Linda e maravilhosa", elogiou um usuário.