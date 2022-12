Luciano Huck e a atriz Carolinie Figueiredo comemoram vitória da Argentina na Copa do Mundo 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2022 17:26 | Atualizado 18/12/2022 17:27

Rio - Famosos usaram as redes sociais, neste domingo, para comemorar a vitória da Argentina sobre a França, na Copa do Mundo 2022, realizada no Catar. A seleção tornou-se tricampeã mundial e garantiu elogios de Neymar Jr., Luciano Huck, Carolinie Figueiredo, Cissa Guimarães, entre outras personalidades.