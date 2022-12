Gilberto Gil lamenta a morte de Nélida Piñon - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2022 21:59 | Atualizado 17/12/2022 22:06

Em seu perfil no Twitter, Gilberto Gil, que foi colega de Nélida na ABL, prestou uma homenagem à escritora. "Hoje a literatura brasileira se despede de uma das suas principais escritoras, Nélida Piñon. Colega de Gil na ABL, ela ocupava a cadeira número 30 desde 1989. A acadêmica também foi a primeira mulher a presidir a instituição e será lembrada eternamente pela sua enorme contribuição, com obras como 'Guia-mapa de Gabriel Arcanjo' e 'A República dos Sonhos'. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares", publicou a equipe do cantor.

Margareth Menezes, futura ministra da cultura, também lamentou a morte da acadêmica. "Profundamente sentida com a partida de Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. O país perde uma de suas maiores escritoras. Tenho certeza que seu legado seguirá conosco, vivo em suas obras. Meu abraço aos amigos e familiares", escreveu.

Veja abaixo o que outras personalidades disseram

Ruy Castro: "Se houve uma pessoa que viveu em função da literatura, foi a Nélida Piñon. Foi a primeira a assumir a presidência da academia e abriu caminho para todas as outras. Uma das coisas que caracterizava a Nélida era a doçura, a delicadeza no tratamento com as pessoas, isso não é muito comum no meio literário." “Se teve uma pessoa que viveu em função da literatura, foi Nélida Piñon", conta Ruy Castro, imortal da ABL. "Uma das coisas que caracterizavam a Nélida era a doçura”, completa.



Miriam Leitão: "Nélida. Te amo e sempre te amarei. Pela força da sua literatura, pela firmeza de suas palavras em defesa da liberdade, pela imensidão do que você sempre será para a literatura brasileira. Obrigada por tudo. Que tristeza te perder."

Luiza Erundina: "Além de dezenas de obras publicadas, uma vasta produção intelectual, e diversas premiações internacionais, Nélida foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Sem dúvida, uma perda irreparável para o nosso país."

Gabriel Chalita: "Acabou de falecer a extraordinária escritora Nélida Piñon. Uma mulher que dedicou sua vida à palavra e aos afetos. Cultivadora dos mais lindos sentimentos compreendeu a vida e a literatura. Amiga amada, descanse em paz."

Marcelo Freixo: "Hoje perdemos Nélida Piñón. Grande escritora e pioneira. Foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Seu legado permanece vivo com suas obras. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz."