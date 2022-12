Luiza Martins passa mal durante show no Pará - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2022 08:50

Rio - Luiza Martins deixou os fãs de Parauapebas, no Pará, preocupados na madrugada deste sábado (17). A cantora passou mal no meio do show, precisando interromper a apresentação para ser levada ao médico. De acordo com o comunicado divulgado no Instagram da artista, o diagnóstico foi de intoxicação alimentar, e ela já está em tratamento para conseguir se recuperar e cumprir sua agenda.

"A 3M, escritório que gerencia a carreira da cantora Luiza Martins, informa que, ontem durante apresentação em Parauaepebas - PA, Luiza Martins sentiu-se mal, e não conseguiu finalizar o show. Luiza foi encaminhada para atendimento médico e diagnosticada com intoxicação alimentar. Ela foi medicada e liberada para tratamento via oral, encontra-se recuperando e a caminho de Tucumã - PA, dando continuidade à agenda de shows no estado. Pedimos desculpas aos fãs de Parauapebas que estavam no local e agradecemos pela compreensão e carinho", diz o boletim.



Luiza também fez questão de deixar um recado para o público. "Oi, vidas, meus lindos, meus amores! Passando aqui para agradecer o carinho de todos vocês! Apesar de eu ter passado mal no show de ontem, em Parauepebas, estou muito grata pela recepção comigo e com a minha equipe, vocês são demais e muito obrigada pela compreensão", escreveu ela.

A namorada da cantora, Marcela McGowan, deixou seu apoio nos comentários. "Minha linda guerreira, sei o quanto você ama o que faz e o quanto sempre entrega o seu melhor! Em breve você volta e entrega mais um showzão", disse a médica e ex-BBB.