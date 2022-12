Lore Improta - Divulgação/Leo Fagherazzi

Publicado 17/12/2022 20:31 | Atualizado 17/12/2022 20:32

Rio - Lorena Improta usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar sobre sua luta contra o Neuroma de Morton, doença que causa dores intensas nos pés. No Instagram, a dançarina contou que está enfrentando a doença pela segunda vez, e chegou a realizar uma cirurgia para tratar do problema.

"Meu pé é meu material de trabalho, já dancei com muita dor. É um problema que voltou e é uma frustração, porque já passei pela cirurgia antes", lamentou a esposa do cantor Leo Santana, nos stories.

Segundo Lorena, poucas pessoas precisam lidar com o Neuroma de Morton por mais de uma vez, mas ela, infelizmente, faz parte da pequena estatística. "Tenho que agradecer por ter um diagnóstico, por estar fazendo o tratamento e por ter dinheiro para pagar", ponderou.

A artista, que apareceu com o rosto empolado em vídeo, contou que a reação alérgica era consequência do uso de corticoides, e que além de utilizar a substância, também tem usado outros remédios no pós-operatório. "O meu pé esquerdo está melhor, não estou sentido dor nele, mas o meu direito, que a gente colocou mais remédios, ainda está doendo. Estou tomando remédios muito fortes, fico meio zonza, por isso que estou meio sumida daqui. estou tentando repousar, curtir Lilica, Leo, trabalhando mais no off", concluiu.