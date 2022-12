Bella Campos se revolta após boatos de gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2022 16:42 | Atualizado 17/12/2022 16:59

Rio - Bella Campos precisou desmentir um boato de que estaria grávida após sua aparição no tapete vermelho do "Melhores do Ano", da TV Globo. A atriz, que foi indicada ao prêmio na categoria "Atriz Coadjuvante" por seu primeiro papel na TV, a Muda de "Pantanal, usou as redes sociais, neste sábado (17) para fazer um desabafo sobre os comentários que recebeu em sua foto.

"Eu vejo uma galera cobrando corpos reais e beleza natural na internet, mas quando vocês veem corpos reais não sabem lidar com isso. Ontem postaram um vídeo meu na premiação, em que estava com um vestido vermelho supercolado falando que eu estou grávida. Agora, vou mostrar para vocês essa é minha barriga de frente, não é Photoshop, não é uma mentira. Mas a mesma barriga de lado... Ai se eu boto um vestido colado vermelho com fundo preto é claro que vai parecer que eu tenho a minha barriga, que é minha mesmo. De quem come bem, se alimenta bem, come X-Tudo, um docinho após o almoço. De quem não tem tempo pra fazer que ne louca na academia, que não faz lipoled, nem outro qualquer tipo de lipo. Não vou fazer mesmo", começou ela.



"Outro dia postei uma foto de short jeans e um menino comentou: 'Cadê a bunda da Bella? Roubaram?'. Roubaram mesmo. Quem achar ela aí, por favor me devolva, porque eu nunca tive. Tem horas que minha barriga está maior que minha bunda. A vida é assim, essa não é uma preocupação para mim, prioridade na minha vida. Vocês são chatos", afirmou, indignada.