Jojo Todynho relembra apelido da época de escola Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2022 19:48

Rio - Jojo Todynho relembrou histórias de seu passado durante participação no podcast "C/Alma", comandado por Mariana Goldfarb. No bate-papo, a cantora de 25 anos ainda revelou um apelido inusitado recebido em sua época de escola, na infância.

"Eu me posiciono mesmo", disse Jojo para Mariana, ao ser questionada sobre sua personalidade forte. "Meu apelido no colégio era advogada de pobre. Eu defendia os outros, sempre. Ninguém botou filho no mundo para ser humilhado", ponderou a artista.

Na conversa, Jojo afirmou que pode até relevar quando alguém tenta atacá-la, mas não suporta que façam algo de ruim contra as pessoas que são queridas para ela. "O que me tira do sério é mexer com os meus. Eu não estou nem aí, mando tomar no c* e está tudo certo. Mas se tocar num fio de cabelo dos meus, o negócio fica meio estreito", contou.

Ao final do bate-papo, a cantora admitiu que gostaria de trabalhar seu senso de justiça e ainda falou sobre a carreira que seguiria, caso não fosse artista. "Se eu não fosse Jojo Todynho, eu acho que estaria trabalhando como psicóloga. Eu tenho vontade de fazer faculdade de Psicologia […]. Eu vou ser uma boa psicóloga", concluiu.