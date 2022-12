Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram aniversário do filho, Bless - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2022 17:55 | Atualizado 17/12/2022 17:59

Rio - Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank comemoraram os oito anos de vida do filho do meio, Bless, na última sexta-feira. Neste sábado, a apresentadora aproveitou para publicar os detalhes da festa no Instagram e declarou seu amor ao pequeno.

fotogaleria

"Nosso Bless está crescendo! Ontem foi o 'niver' de 8 anos dele e quem escolheu tudo foi ele! O tema, o espaço, o que teria para comer… (risos) Que demais! Ele se divertiu muito, não parou um segundo e no final disse que foi tudo exatamente como ele queria! Ufa!", comemorou ela. "Nós pais fazemos tudo por eles, né? Foi tudo lindo e com gostinho de quero mais!", concluiu Giovanna, que com Bruno também é mãe de Títi, de 9 anos e Zyan, de 2.

Anteriormente, a esposa de Gagliasso também havia usado seu perfil para homenagear o menino pela data especial. "'Bless, amor da cabeça aos pés. Um anjo lindo, menino rei tu és'. Nunca uma música descreveu tão bem alguém como essa…Sim meu filho já tem uma música pra chamar de sua. Bless é um anjo lindo, um rei e é artista. Ele é o que quiser ser, e sabe disso", iniciou a apresentadora.

"Sua sensibilidade é aflorada e ele trouxe mais cores pra minha vida. Ele trouxe mais camadas. Porque ele é profundo e questionador, ele nos faz pensar mais em tudo. Cada pergunta nos toca no fundo da alma. Bless é de fato amor da cabeça aos pés. E hoje meu anjo lindo completa 8 anos de vida! Mas o presente quem ganha sou eu, todos os dias da minha vida! Te amo, meu amor de olhar profundo! Te amo mais que tudo! Viva! Viva, meu Bless!", declarou Giovanna.