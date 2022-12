Mari Palma - Reprodução/Instagram

Publicado 17/12/2022 10:59 | Atualizado 17/12/2022 11:02

Rio - Mari Palma publicou uma foto rara de biquíni no Instagram acompanhada de uma reflexão sobre a importância do ato para o empoderamento feminino. Aos 33 anos, a jornalista pontuou ainda de como o exemplo impulsiona.

"Eu pensei um monte se postava ou não essa foto. Porque, né... o corpo da mulher é sempre alvo, então a gente cresce aprendendo que o melhor e o mais seguro é se esconder. Por vários motivos: para não ter que lidar com comentário machista, para não perder 'credibilidade', para não apontarem defeito… mas hoje eu sigo tantas mulheres livres e fortes que me senti assim para fazer o mesmo. Então, essa sou eu depois de um longo processo de cuidado com minha cabeça e meu corpo, pela primeira vez em muito tempo me sentindo bem comigo mesma", afirmou ela, que aproveitou para incentivar outras mulheres a buscarem o autocuidado.



"A todas as gatas que me seguem aqui: vocês podem ser tudo que quiserem, não esqueçam disso. Livres, leves, fortes, independentes, competentes e grandes gostosas também", concluiu.



Nos comentários, o marido e também jornalista Phelipe Siani, fez questão de elogiar. "Eu te amo por tudo que você é… inclusive essa mulher linda e empoderada", disse ele.