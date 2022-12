Viih Tube ganhou presente especial de Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2022 14:53

Rio - Viih Tube foi surpreendida nesta sexta-feira por uma caça ao tesouro organizada por Eliezer, com quem espera a primeira filha, Lua. No final da brincadeira, a influenciadora de 22 anos encontrou um colar com pingentes de estrelas e lua, presente do ex-BBB.

"Gente, eu estou bestinha. Acordei de boa, estava tomando meu café e o Eliezer veio com uma cartinha, disse que me daria só uma cartinha de presente de Natal, e eu falei 'está ótimo'. Na cartinha tinha enigmas. Para receber o presente eu entrei em uma brincadeira com cadeado, senhas, datas...", contou.

Na sequência, a influenciadora mostrou o presente especial. "E no fim, desde a primeira pista, ele disse 'As estrelas levam até a lua, até o nosso maior tesouro'. E o presente era uma joia de estrelas que levam até a lua. Ele é criativo demais. Não, dá", disse.