Thiago Fragoso e Vanessa Giácomo gravam cenas de 'Travessia' na Barra da Tijuca

Rio - Thiago Fragoso e Vanessa Giácomo foram vistos na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. Os atores estiveram no local para gravar novas cenas de Caíque e Leonor para a novela "Travessia", da TV Globo. Com clima nublado, os artistas surgiram agasalhados durante as filmagens do folhetim escrito por Gloria Perez.

