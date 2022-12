Gabi Martins e LincoIn Lau - Reprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 23:26 | Atualizado 30/12/2022 23:33

Só love, só love! A cantora Gabi Martins, que está encerrando o ano com namorado novo, o gamer Lincoln Lau, resolveu abrir um álbum de fotos do romance no Instagram. Nesta sexta-feira (30), a musa aproveitou o clima de romance para se declarar para o amado.

Em um post repleto de registros de momentos fofos do casal, a ex-BBB fez um balanço de 2022, enaltecendo, claro, a relação dos dois, que estão juntos há algumas semanas. Eles iniciaram a relação na Farofa da Gkay, que rolou no começo do mês, num hotel luxuoso de Fortaleza."Nos 45 do segundo tempo você chegou e foi o melhor e maior presente de 2022", derreteu-se Gabi. "Minha calmaria, minha paz, neni. Obrigada, Farofa. Te amo, chineizin Lincoln", escreveu ela. O gamer se declarou nos comentários. "Agradeço todos os dias por ter conhecido você, por ter me ensinado tanta coisa, conversado comigo, me dado carinho, a vontade de novo de vencer todos os dias. Tenho certeza que sou o homem mais feliz desse mundo e vou te dar minha melhor versão melhorando sempre. Te amo muito".Gabi e Lincoln Lau foram flagrados aos beijos pela primeira vez na Farofa da Gkay deste ano, que foi realizada entre 4 e 7 de dezembro. Até então, a cantora brinca Instagram que era a única solteira entre os amigos, postando vídeos de casais se beijando enquanto ela segurava uma bebida.O pedido oficial de namoro foi feito no dia 19 de dezembro, quando os dois viajaram juntos para Punta Cana, na República Dominicana. E no último sábado (26), Gabi Martins divertiu os fãs ao publicar uma foto de Lincoln Lau, conhecendo seus pais.