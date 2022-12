Nicolas Prattes e Luiza Caldi - Reprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 20:33

O ano de 2022 foi marcado pela união de muitos casais. Entre eles, Nicolas Prattes e Luiza Caldi. Tanto que, nesta sexta-feira (30), o ator, atualmente no ar na novela "Todas as Flores", do GloboPlay, compartilhou um série de fotos românticas ao lado da amada em seu Instagram, e, claro, aproveitou para se declarar.



Nicolas e Luíza curtiram recententemente uma viagem para Leopoldina, interior de Minas Gerais. Deixando o galã ainda mais próximo da bailarina e dentista. "Estou te travando nesse momento com a perna e te irritando. Te amo. Obrigado 2022", escreveu ele, já em clima de Réveillon. A morena, por sua vez, não demorou muito para mimar o namorado: "Meu presentão", escreveu ela nos comentários.



Os dois oficializaram o relacionamento publicamente em julho deste ano. Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, o ator também compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da amada. "Luiza, eu sempre repasso na cabeça a nossa primeira troca de olhar. A primeira conexão. Nessa vida é besteira viver sem amor, eu agradeço porque o meu é você. Obrigado, minha dupla", escreveu ele.

Sucesso em "Todas as Flores" como o Diego, Nicolas está em alta na Globo. O ator de 25 anos é, atualmente um dos mais disputados jovens talentos da TV e já está escalado para outra novela. O artista, que estreou na telinha aos dois anos de idade em "Terra Nostra", vai estrelar "Fuzuê". A trama será exibida na Globo no segundo semestre de 2023, com assinatura de Gustavo Reiz.