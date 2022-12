Tatá Werneck - Reprodução do Instagram

Publicado 30/12/2022 19:48

Juntinhos! Tatá Werneck, Letícia Colin e Gabriel Leone são alguns dos famosos que estão curtindo o fim de ano em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio. Tanto que, nesta sexta-feira (30), a apresentadora do "Lady Night", do Multishow, postou uma foto no Instagram mostrando a turma reunida para apreciar o por do sol.



"Feliz ano novo! De paz e saúde! E felicidade! E publis. São os votos da família Werneck Vitti Salles Leone Colin Melamed Alves Sousa Júnior Garcez Sanabio", escreveu ela, destacando o sobrenome de todos os amigos que está com ela no local. E, por lá, uma verdadeira constelação de famosos, viu?!



Na imagem estão ainda Letícia Colin com o marido, o ator Michel Melamed, e o filho do casal, Uri, de 3 anos; Gabriel Leone e Carla Salle; Henrique Alves; Gui Souza; Pablo Sanábio; e Yasmin Garcez e David Junior com Amora, de 2 anos, e Odara, de 3 semanas; Tatá Werneck, claro, aparece ao lado do marido, o ator Rafael Vitti, além da pequena Clara Maria, de 3 anos, filha do casal de artistas. O clima é de pura descontração.