Publicado 30/12/2022 21:07

Uma verdadeira musa! Danielle Winits deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar, nesta sexta-feira (30), uma sequência de fotos em que aparece de biquíni. Aos 49 anos, a atriz renovou o bronzeado em praia de Miami, nos Estados Unidos, cidade onde irá passar a festa de Réveillon.



"Esquenta Miami", escreveu Winits na legenda das fotos. Para os cliques, a estrela optou por um biquíni branco e óculos escuros. Não demorou muito para que fãs e admiradores da atriz elogiassem sua seu corpão escultural. "O mar de Miami fica até pequeno com uma sereia dessa", escreveu uma seguidora da atriz. "Diva", "Linda", "Belíssima forma, Dani", foram alguns dos comentários de internautas na publicação.

Vale destacar que, recentemente,Danielle Winits esteve na formatura da escola de seu filho caçula, Guy Faro, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento da loira com o ator Jonatas Faro. A dupla foi clicada toda arrumada antes de entrar no local da cerimônia, que aconteceu em um shopping no Rio de Janeiro.