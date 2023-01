Famosas brilham na primeira noite de ensaios técnicos na Sapucaí

Rio - Está aberta a temporada de ensaios técnicos para o Carnaval 2023. Na noite deste sábado, as escolas de samba da Série Ouro cruzaram a Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, na preparação para os desfiles que acontecerão em fevereiro. A Lins Imperial foi a primeira agremiação a pisar da Avenida, com o enredo "Madame Satã - Resistir para existir", desenvolvido pelos carnavalescos Eduardo Gonçalves e Rai Menezes.

Depois, foi a vez da Inocentes de Belford Roxo se apresentar, levando o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato. Ex-rainha de bateria, Letícia Guimarães mostrou seu amor pela escola ao desfilar como rainha à frente da agremiação. A rainha usou um body mínimo recheado de pedrarias, ostentando o corpo em forma durante a festa.

Logo em seguida, a Estácio de Sá encerrou a noite com o enredo "São João, São Luis, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração!", do carnavalesco Mauro Leite. Homenageando o estado nordestino, a escola convidou a influenciadora digital Thaynara OG para ser embaixadora da agremiação. A famosa, que promove anualmente o "São João da Thay", se juntou aos foliões e caiu no samba durante a apresentação da Vermelha e Branca.

Enquanto isso, Darlin Ferratry prestigiou a apresentação da Estácio direto das frisas. A rainha de bateria do Império Serrano e mãe da cantora Lexa ainda foi acompanhada pela filha caçula, Wenny Isa, princesa da mesma agremiação.

Neste domingo, será a vez das escolas do Grupo Especial ensaiarem na Sapucaí. O Império Serrano inicia sua apresentação às 20h30 e a Paraíso do Tuiuti vem logo depois, às 22h. Os ensaios técnicos estão previstos para acontecer até 12 de fevereiro.

