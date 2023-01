Larissa Tomásia denuncia golpe de falso empresário do Carnaval - Reprodução/Instagram

15/01/2023

Rio - Larissa Tomásia, de 26 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para relatar uma situação tensa que vive após ter sido anunciada como musa do Império Serrano no Carnaval 2023. Em sequência de vídeos publicados no Stories do Instagram, a ex-participante do "BBB 22" denunciou o golpe que sofreu de um falso empresário que intermediava sua relação com a escola de samba.

"Semana passada, eu passei por uma situação bem complicada, porque um rapaz que se dizia ser assessor da Império Serrano se apresentou à escola como meu assessor. E aí, o que é que acontece? Esse rapaz se apresentou a mim como assessor da Império Serrano, e ele ficou intermediando esse contato da Império comigo e comigo com a Império Serrano. Só que ambas as partes não sabiam que estávamos sendo enganadas", começou a influenciadora.

Em seguida, a modelo contou detalhes de quando percebeu que havia algo de errado no trabalho feito pelo rapaz: "No decorrer do tempo, as coisas foram ficando meio estranhas. Por quê? Ele ficava impondo que eu desse dinheiro. 'Ah, você tem que pagar isso', ele falava como se fosse em nome da escola, só que a escola não estava ciente de nada da situação. Aí, ele ficava impondo, dizendo que eu tinha que pagar de todo jeito, porque era a escola que queria sabe e eu fiz. 'Tá certo, eu vou pagar', mas aí eu preciso saber onde é que eu estou investindo meu dinheiro", relatou.

Larissa explicou que chegou a desembolsar R$ 60 mil para as solicitações feitas pelo assessor, mas começou a desconfiar pela falta de comprovantes relacionados aos gastos. "Essa pessoa começou a ser alterar, porque eu pedi as notas e os valores das coisas, né? Até porque ele não tava me pedindo um valor baixo, ele estava me pedindo R$ 60 mil. E aí eu comecei a estranhar o comportamento dele, porque eu sempre sempre batia na mesma tecla. 'Eu estou precisando ver as notas', 'eu estou precisando ver o o valor'. Porque um ser humano em plena consciência vai (querer) saber onde está investindo o dinheiro dele, por mais que seja caro ou barato", afirmou.

A ex-sister alegou ter procurado o presidente do Império Serrano para conversar sobre a situação. "Ninguém da escola estava ciente da situação e, inclusive, disseram que ele não trabalhava para o Império Serrano. Eu disse a ele que não precisava mais dos serviços dele e, desde então, esse rapaz ele vem me ameaçando. Eu tive que bloquear ele de tudo e, no último ensaio, eu fui para a Império Serrano com dois seguranças e esse rapaz está proibido de pisar lá na Império Serrano", revelou.

"Eu já entrei em contato com os meus advogados e já estou procurando os meus direitos. Porque isso não se faz com ninguém, além de ele me ameaçar. Eu tenho tudo, eu tenho todas as conversas, todos os áudios, e eu posso provar isso aqui para vocês. Ele queria que eu continuasse deixando ele me dar um golpe. Graças a Deus, eu consegui perceber a tempo que eu estava caindo em uma cilada", finalizou Larissa.

Procurada pelo DIA, a assessoria do Império Serrano deixou claro que a escola não tem ligação com o falso empresário e garantiu a vaga de Larissa como musa da agremiação: "A escola deu todo suporte a ela. Estamos com uma nova diretoria há pouco tempo, recuperando a escola e sua credibilidade e jamais iríamos agir desta forma. Ela está acolhida conosco, estará logo mais no ensaio técnico e vai para o desfile normalmente".