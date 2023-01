Mudança foi anunciada no Palácio 450, sede da Subprefeitura da Zona Norte, em Oswaldo Cruz, nesta terça-feira (17) - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 17/01/2023 14:40

Rio – A Prefeitura do Rio divulgou, nesta terça-feira (17), um projeto que promete ampliar o Carnaval 2023 da Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio. Batizado de Nova Intendente, o projeto trará uma nova passarela, de 400 metros, além de oito metros de largura, permitindo que as agremiações e os blocos apresentem seu enredo com carros alegóricos maiores e maior quantidade de integrantes por ala. Por isso, o evento foi transferindo para a Avenida Ernani Cardoso. A nova estrutura também contará com lounge, camarotes, praça de alimentação, cabines de jurados, frisas, e outros.



A capacidade de foliões também aumentará. As arquibancadas, que antes recebiam até duas mil pessoas, ampliaram sua capacidade para cinco mil - mais que o dobro. Não serão permitidos vendedores autônomos e a comercialização de bebidas em embalagens de vidro. Durante a folia se apresentam escolas do Grupo de Avaliação e das séries Prata e Bronze (antigos grupos de acesso C, D e E), além dos blocos. O projeto também terá estrutura exclusiva com cenografia e iluminação especial.

“Este ano teremos um Carnaval totalmente novo na Intendente Magalhães, totalmente renovado. É uma revolução na infraestrutura tanto para quem desfila como para os moradores que sempre tiveram dificuldade de deslocamento. Estamos cuidando para que seja o melhor Carnaval de todos os tempos na Intendente Magalhães”, explicou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



Para o presidente da Riotur, Ronnie Costa, a mudança de endereço foi feita para dar suporte à produção da festa e garantir mais conforto às escolas e aos foliões: “Nosso compromisso é democratizar os desfiles. A nova estrutura vai possibilitar que o folião, que muitas vezes não tem a oportunidade de estar na Marquês da Sapucaí, desfrute de uma estrutura no mesmo formato. É uma maneira de valorizar também as agremiações e os profissionais que fazem o Carnaval acontece”, explicou.



Os desfiles na Nova Intendente, que servem de base para a Série Ouro e para o Grupo Especial, serão realizados no domingo (19), com as escolas do Grupo de Avaliação, ; segunda-feira (20/2) e terça-feira (21/2), com as escolas da Série Bronze; e sexta-feira (24/2) e sábado (25/2) com as escolas da Série Prata (confira abaixo).



O evento é gratuito e deve reunir até 200 mil pessoas, entre passistas, ritmistas, pessoal de apoio e o público em geral. Tia Surica, presidente de honra da Portela, não escondeu a satisfação com a mudança.



“O Carnaval não pode acabar. Estou muito lisonjeada de ver como será o Carnaval da Intendente este ano. É uma satisfação muito grande e estou aqui para dar força a eles. As escolas vão chegar mais fortes na Sapucaí”, afirmou.



O presidente da Superliga e responsável pelos desfiles na Intendente Magalhães, Clayton Ferreira, também comemorou a nova estrutura e acredita que o Carnaval 2023 será um marco na história da Intendente.



Confira a relação e o dia dos desfiles de cada escola:



Grupo de Avaliação



Domingo (19/2)

1ª Coroa Imperial

2ª Império de Brás de Pina

3ª Renascer de Nova Iguaçu

4ª Império de Nova Iguaçu

5ª Majestade do Samba

6ª Guardiões da Capadócia

7ª Flor do Jardim Primavera

8ª União do Vilar Carioca

9ª Mocidade do Porto

10ª Acadêmicos do Anil

11ª Coroado de Jacarepaguá

12ª Camisa 10

13ª Alegria do Vilar

14ª Balanço do Irajá

15ª Unidos de Cosmos

16ª União de Campo Grande

17ª TPM

18ª Acadêmicos do Recreio

19ª Colibri





Série Bronze



Segunda-feira (20/2)



1ª Unidos do Cabuçu

2ª Guerreiros Tricolores

3ª Imperadores Rubro-Negros

4ª Tubarão de Mesquita

5ª Unidos de Manguinhos

6ª Feitiço Carioca

7ª Mocidade Unida da Cidade de Deus

8ª Unidos da Vila Kennedy

9ª Unidos da Barra da Tijuca

10ª Gato de Bonsucesso

11ª Vicente de Carvalho



Terça-feira (21/2)



1ª Concentra Imperial

2ª Difícil é o Nome

3ª Flamanguaça

4ª Boi da Ilha

5ª Unidos do Cabral

6ª Académicos do Jardim Bangu

7ª Império Ricardense

8ª Unidos da Villa Rica

9ª Império de Petrópolis

10ª Bangay

11ª Chatuba de Mesquita





Série Prata



Sexta-feira (24/2)



1ª Unidos de Lucas

2ª União do Parque Acari

3ª Vila Santa Tereza

4ª Raça Rubro-negra

5ª Acadêmicos da Abolição

6ª Acadêmicos de Jacarepaguá

7ª Acadêmicos do Peixe

8ª Acadêmicos da Rocinha

9ª Unidos do Jacarezinho

10ª Caprichosos de Pilares

11ª União de Maricá

12ª Leão de Nova Iguaçu

13ª Independente da Praça da Bandeira

14ª Rosa de Ouro

15ª Acadêmicos de Santa Cruz

16ª Engenho da Rainha



Sábado (25/2)



1ª Flor da Mina do Andaraí

2ª Botafogo Samba Clube

3ª União do Parque Curicica

4ª Renascer de Jacarepaguá

5ª Sereno de Campo Grande

6ª Arame de Ricardo

7ª Mocidade Unida do Santa Marta

8ª Império da Uva

9ª Acadêmicos do Dendê

10ª União Cruzmaltina

11ª Acadêmicos da Diversidade

12ª Acadêmicos do Cubango

13ª Alegria da Zona Sul

14ª Independentes de Olaria

15ª Arrastão de Cascadura

16ª Unidos de São Cristóvão