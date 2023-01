Ex-participantes de 'A Fazenda' Aline Mineiro e Erika Schneider sambam muito no ensaio da Mocidade

Rio - As ex-participantes de "A Fazenda" Aline Mineiro e Erika Schneider participaram do ensaio de rua da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Erika foi apresentada como musa da agremiação e escolheu um modelito dourado com transparências e muito brilho.

Quem também participou do ensaio foi a ex-panicat Aline Mineiro, que esteve em "A Fazenda" na mesma edição que Erika. Depois do ensaio na rua, as duas amigas foram para uma roda de samba na quadra da agremiação.

Este ano, a Mocidade Independente de Padre Miguel levará para a Avenida o enredo "Terra de meu Céu, Estrelas de meu Chão", que fala sobre o legado dos artistas do Alto do Moura, discípulos de Mestre Vitalino. O carnavalesco é Marcus Ferreira.

